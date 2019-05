Milano: Consiglio comunale conferisce cittadinanza onoraria ad avvocata iraniana Nasrin Sotoudeh

- A un anno dall’incarcerazione, l’avvocata iraniana e attivista per i diritti civili, Nasrin Sotoudeh, diventa cittadina onoraria di Milano. Il Consiglio comunale del capoluogo lombardo ha approvato all’unanimità questo pomeriggio la delibera del consigliere Pd, Alessandro Giungi, con cui si stabilisce di conferire a Sotoudeh questo “importante riconoscimento personale, per quanto fatto con grande coraggio, professionalità e amore per la libertà”. L’avvocata per il suo impegno nei diritti umani è stata insignita nel 2012 del premio Sakharov dal Parlamento europeo. Già arrestata nel 2011 e detenuta per tre anni, il 13 giugno 2018 l’attivista è finita nuovamente in manette e da allora si trova nel carcere di Evin. Nel marzo 2019 un tribunale iraniano, per presunti reati contro la sicurezza e la morale pubblica, l’ha condannata a una lunghissima pena detentiva, oltre che a 148 frustate. “La mobilitazione a favore di Nasrin Sotoudeh - ricorda la mozione - è stata mondiale e immediata e, tra le tante iniziative, vi è l’appello di Amnesty International per la sua liberazione, che in pochi giorni ha raggiunto oltre 100.000 firme. Nella città di Milano l’Ordine degli Avvocati e la Camera Penale hanno tenuto il 18 aprile una manifestazione pubblica di solidarietà, a cui hanno partecipato oltre 200 avvocati che hanno indossato la toga davanti al Consolato iraniano di Milano”. “Sono molto felice da avvocato che il Comune di Milano abbia immediatamente conferito la cittadinanza onoraria a Nasrin Sotoudeh, aderendo alla mia proposta”, ha commentato il consigliere Giungi, sottolineando quanto il testo sia stato condiviso da tutte le parti politiche: a firmare la mozione, infatti, sono stati consiglieri di tutti i gruppi.(Rem)