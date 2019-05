Speciale infrastrutture: Kosovo, inaugurata autostrada verso confine con Macedonia del Nord

- Oggi è un "giorno speciale" per il Kosovo e per l'intera regione dei Balcani: lo ha detto il presidente kosovaro, Hashim Thaçi, partecipando oggi alla cerimonia di apertura dell'autostrada Arben Xhaferi, che connette Pristina con la Macedonia del Nord. Hanno preso parte alla cerimonia oggi in Kosovo anche il premier kosovaro Ramush Haradinaj e quelli macedone e montenegrino, Zoran Zaev e Dusko Markovic. "Oggi stiamo inaugurando uno dei principali progetti dello Stato del Kosovo, il ponte più lungo nella nostra regione. E' un investimento convincente e ben motivato", ha detto Thaci secondo cui "se fino ad oggi questo Kosovo lo avevamo solo sognato, oggi è diventato una realtà". "Oggi abbiamo un nuovo Kosovo moderno e europeo", ha concluso il presidente kosovaro. (Kop)