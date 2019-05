Kosovo: premier Haradinaj, nessuna intenzione di abolire dazi su import da Serbia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione nel nord del Kosovo rispetto alla criminalità organizzata, sottolinea l’esecutivo comunitario, continua a porre sfide per le forze dell'ordine. Il Kosovo deve essere più efficace negli sforzi per combattere il riciclaggio di denaro e la legge pertinente dovrebbe essere allineato all'acquis dell'Ue e alle norme internazionali. Il quadro giuridico garantisce ampiamente la protezione dei diritti umani e fondamentali e il paese ha un certo livello di preparazione riguardo alla libertà di espressione, che è sancita dalla Costituzione. Il Kosovo beneficia di un ambiente mediatico pluralistico e vivace, ma resta da adottare una soluzione sostenibile per il finanziamento dell'emittente pubblica che rimane vulnerabile alla pressione politica. Per quanto riguarda le relazioni di buon vicinato e la cooperazione regionale, il Kosovo ha continuato a partecipare nella maggior parte dei forum regionali. Tuttavia, la decisione del Kosovo di imporre una tariffa del 100 per cento sulle importazioni dalla Serbia e dalla Bosnia-Erzegovina ha minato gli sforzi di cooperazione regionale. Per quanto riguarda la normalizzazione delle relazioni con la Serbia, il Kosovo è rimasto impegnato nel dialogo, tuttavia, il governo del Kosovo deve revocare le tariffe sulle importazioni dalla Serbia e Bosnia Erzegovina. (segue) (Kop)