Kosovo: premier Haradinaj, nessuna intenzione di abolire dazi su import da Serbia (7)

- Per quanto riguarda l'allineamento con le norme europee, osserva la Commissione, il Kosovo ha un certo livello di preparazione. L'allineamento legislativo è continuato in alcuni settori, ma l'attuazione è debole. Alcuni progressi sono stati fatti nell'area della libera circolazione di beni, servizi e capitali, nonché di servizi finanziari. Nel settore della fiscalità e delle dogane, sono stati compiuti alcuni progressi nella riscossione delle entrate fiscali, riducendo l'economia sommersa, o nell'applicazione di misure doganali per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, tuttavia il Kosovo dovrebbe intensificare la lotta contro l'economia informale e l'evasione fiscale. Alcuni progressi sono stati fatti per affrontare le questioni ambientali, ma l'attuazione è in ritardo. Il settore energetico continua a dover affrontare sfide impegnative, nonostante alcuni progressi soprattutto sull'efficienza energetica. Nel complesso, il Kosovo deve migliorare la sua capacità amministrativa e il suo coordinamento, tra tutti settori, per garantire l'effettiva attuazione dell'acquis. (Kop)