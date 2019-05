Serbia-Kosovo: portavoce Kfor, chi ha letto le notizie 10 giorni fa sapeva dell'operazione nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce della missione Nato in Kosovo (Kfor), Vincenzo Grasso, ha ribadito che tutte le parti erano informate in anticipo dell'operazione che la polizia kosovara avrebbe compiuto nel Kosovo settentrionale: secondo quanto riporta il quotidiano serbo "Politika", Grasso ha così replicato al presidente serbo Aleksandar Vucic secondo il quale Belgrado non sarebbe stata avvertita. Una decina di giorni fa, ha spiegato Grasso, sui media serbi è stata pubblicata la notizia secondo cui sarebbe stata compiuta in Kosovo un'operazione per arrestare 26 agenti di polizia. "Chiunque abbia letto quelle notizie era informato", ha detto Grasso intervistato dal quotidiano. (segue) (Seb)