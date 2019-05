Kosovo: dipendente russo della missione Unmik lascia il paese

- Mikhail Krasnoshchekov, il dipendente russo della missione delle Nazioni Unite in Kosovo (Unmik), fermato e poi rilasciato in Kosovo dopo l'operazione delle forze speciali di polizia nel nord del paese ha lasciato il paese. Lo ha riferito l'ambasciata russa a Belgrado, precisando che Krasnoshchekov ha lasciato l'ospedale di Mitrovica dove era ricoverato per le ferite riportate nel corso dell'operazione. Il vicedirettore dell'ospedale di Mitrovica, Zlatan Elek, ha dichiarato in precedenza all'agenzia di stampa "Ria Novosti" che Krasnoshchekov era stato trasferito in auto a Belgrado. "Mikhail Krasnoshchekov ha attraversato la linea amministrativa tra il Kosovo e la Serbia centrale, nelle prossime ore lo stiamo aspettando a Belgrado, dove riceverà un'assistenza medica qualificata dopo essere stato colpito dai cosiddetti 'poliziotti'", ha riferito l'ambasciatore russo in Serbia Alexander Chepurin tramite Twitter. (Rum)