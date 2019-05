Serbia-Russia: presidente Vucic riceve ambasciatore Cepurin, al centro arresti in Kosovo nord

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha ricevuto oggi l'ambasciatore russo a Belgrado, Aleksander Cepurin. Secondo una nota della presidenza serba, al centro dell'incontro sono stati i recenti sviluppi della situazione in Kosovo. Il presidente Vucic ha sottolineato le difficoltà subite dalla popolazione serba in occasione dell'operazione condotta dalla polizia kosovara nel nord che ha portato ad una serie di arresti con conseguenti disordini. Tutte le azioni di Pristina, ha detto Vucic, indicano che la situazione in futuro non sarà migliore. L'ambasciatore russo ha ribadito che la Russia condanna fortemente la provocazione delle autorità kosovare e richiede un'indagine in merito all'accaduto. (segue) (Seb)