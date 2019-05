Serbia-Russia: presidente Vucic riceve ambasciatore Cepurin, al centro arresti in Kosovo nord (2)

- E' stato trasferito oggi a Belgrado l'impiegato russo della missione Onu in Kosovo (Unmik), Mikhail Krashchnochenkov, dopo essere stato ricoverato in seguito alle ferite subite nel corso del suo arresto da parte della polizia kosovara nei giorni scorsi. L'impiegato Unmik è stato successivamente rilasciato dalle autorità kosovare. Nella giornata di ieri si è tenuta una manifestazione a Mitrovica organizzata dalla Lista serba, forza politica rappresentativa dei serbi del Kosovo. Secondo quanto riporta l'emittente "Rts", il leader della Lista serba, Goran Rakic, ha sottolineato la necessità per la popolazione serba di restare unita e non cedere alle provocazioni. "Siamo testimoni della più grande ingiustizia senza fine. So che direte che è difficile restare calmi, ma faccio appello affinché non cediate alle provocazioni cotte secondo ricette della cucina occidentale", ha detto Rakic. (segue) (Seb)