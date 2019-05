I fatti del giorno - Balcani (3)

- Kosovo-Serbia: presidente Thaci, frase della Brnabic prova "odio patologico del regime serbo" - Il linguaggio utilizzato dal primo ministro serbo Ana Brnabic è "ancora un'altra prova dell'odio patologico dell'attuale regime serbo contro i cittadini del Kosovo". Lo ha detto il presidente kosovaro Hashim Thaci parlando all'emittente "Radio Free Europe". Thaci ha commentato la dichiarazione di ieri di Barnabic che, alla presenza dell'ambasciatore Ue a Belgrado Sem Fabrizi, ha definito i kosovari "persone che vengono dalle montagne". "Questa azione non rappresenta alcuna notizia o rarità per noi, perché sappiamo molto bene il carattere genocida della Serbia di ieri e di oggi", ha dichiarato Thaci. Secondo il capo dello Stato, "l'unica nota amara della vicenda è che l'Ue non condanna questo comportamento razzista e anti-europeo" e questo è "fuori dal comune e deludente". "Al contrario l'Ue continua a tenere la porta aperta ad un paese che ha commesso un genocidio e che non crede nei valori europei nemmeno oggi", ha aggiunto Thaci. (segue) (Res)