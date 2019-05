Roma: Politi (Lega), mozione in aula per rivedere bando mense scolastiche (2)

- "Il bando, inoltre - prosegue Politi - racchiude in sé un 'vulnus' giuridico, in quanto non specifica quale Ccnl applicare (unico applicabile Ccnl Turismo del 20/02/2010, in quanto il maggior rappresentativo del settore di riferimento: ristorazione collettiva), ma non tiene neanche conto della anomalia perpetrata finora: Roma Capitale ha affidato 'direttamente' il servizio di cucina ad una società partecipata che operava nel comparto delle pulizie e del global service, impiegando 170 lavoratrici e lavoratori, con mansioni di cuoco senza che gli venisse riconosciuto il ruolo, permettendo, inoltre, che agli stessi si continuasse ad applicare un Ccnl (Multiservizi) improprio rispetto a quello del settore della ristorazione collettiva. La voce che abbiamo portato in Aula è quella dei tanti lavoratori che da anni operano nelle mense scolastiche oggetto dell’appalto, ma che sono dipendenti da soggetti terzi ( società interinali). Il diritto di assumere deve incentrarsi sul continuo e strutturale impiego di queste risorse per evitare che, chi ha vissuto condizioni di maggior disagio, venga licenziato e sostituito da altro personale a tempo indeterminato, sul quale le aziende possono applicare la decontribuzione statale. Il bando così come previsto - conclude Politi - mette a rischio la qualità del lavoro e del servizio destinato agli studenti e viola i diritti di tanti lavoratori pertanto impegniamo il Sindaco a garantire la qualità del servizio valutando la sospensione in autotutela". (Com)