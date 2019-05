Torino: FederTraslochi Piemonte, chiarezza e buonsenso su revisione Ztl

- La neo costituita FederTraslochi Regionale del Piemonte sollecita da parte dell’Amministrazione comunale torinese maggiore chiarezza in merito ai provvedimenti di limitazione del traffico cittadino. Da quanto emerso negli ultimi tavoli di lavoro il nuovo progetto del Comune di Torino prevede delle forti limitazioni all’accesso dei veicoli operativi indispensabili all’attività della Categoria. La vicenda ZTL va inoltre ad aggiungersi ad una serie di problematiche che gravano sui traslocatori, a partire dalle procedure per l’ottenimento dei permessi necessari a svolgere la quotidiana attività. Si vuole sottolineare il fatto che si tratta di un’attività non fine a sé stessa ma al servizio dei cittadini.“Come Milano, esempio virtuoso di informatizzazione e di snellimento burocratico, anche Torino ed il Piemonte dovrebbero adeguarsi all’utilizzo di una procedura informatica per facilitare il lavoro di tutti - dichiara Giuseppe Peyrani vicepresidente FederTraslochi - . Tale provvedimento garantirebbe all’Amministrazione torinese entrate sicure ed un controllo sulla regolarità dei requisiti per le aziende richiedenti”. (segue) (Rpi)