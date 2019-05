Milano: Polizia arresta coppia conviventi che utilizza spray al peperoncino per rapine

- Ieri la Polizia di Stato ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini italiani, un uomo 40enne e la convivente di 45 anni, per rapina aggravata ai danni di esercizi commerciali. L'indagine, condotta dai poliziotti del Commissariato Monforte Vittoria della Questura di Milano, ha permesso di risalire agli autori delle rapine, che agivano sempre con lo stesso modus operandi: asportavano cospicui quantitativi di generi alimentari e si assicuravano la fuga grazie all'utilizzo dello spray al peperoncino. Durante le rapine la donna nascondeva i prodotti all'interno della borsa e successivamente, una volta giunta in prossimità delle casse, neutralizzava le cassiere e il personale della vigilanza utilizzando lo spray antiaggressione; l'uomo, a sua volta, colpiva l'addetto alla sicurezza per garantire la fuga. L'analisi del fenomeno e gli elementi raccolti hanno consentito ai poliziotti di individuare elementi certi di responsabilità per tre episodi nei confronti dei due. Nel corso delle operazioni gli agenti hanno trovato nella borsa della donna lo spray utilizzato per commettere le rapine. (Com)