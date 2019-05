Romania: premier Dancila, maggioranza di governo è ancora solida

- La maggioranza parlamentare che sostiene l'attuale governo della Romania è ancora solida, come dimostrato durante l'elezione del presidente della Camera dei deputati in cui il candidato socialdemocratico ha preso la maggioranza dei voti. Lo ha detto il primo ministro della Romania e presidente ad interim del Partito socialdemocratico (Psd), Viorica Dancila durante la riunione di governo. "Il governo è stato investito dal parlamento sulla base del voto dato dai romeni nel dicembre 2016 e la maggioranza parlamentare a sostegno di questo governo è ancora solida, come dimostrato durante l'elezione del presidente della Camera dei deputati", ha detto Dancila assicurando che "continueremo il nostro mandato secondo le disposizioni costituzionali". (segue) (Rob)