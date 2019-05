Romania: premier Dancila, maggioranza di governo è ancora solida (2)

- "Abbiamo un programma governativo e una presidenza a rotazione del Consiglio dell'Unione europea con risultati apprezzati dai nostri partner esterni, quindi è nostro dovere continuare su questa strada. Ma è essenziale avere una relazione molto più stretta con le persone ed essere molto più vicini alle loro aspettative. Sono il primo ministro di tutti i romeni, a prescindere dalle loro convinzioni politiche e, come ho detto, porterò avanti il mio mandato ", ha affermato Dancila all'inizio della riunione del governo. Il socialdemocratico Ciolacu è stato eletto nelle scorse ore dalla Camera dei deputati come nuovo presidente del legislativo dopo la condanna al carcere per Liviu Dragnea. (Rob)