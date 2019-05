Cdp: Tononi, quota Sia prossima all’85 per cento, azienda strategica per Paese

- Il Presidente di Cassa depositi e prestiti Massimo Tononi, a margine della presentazione del rapporto Export 2019 di Sace Simest, in corso a Palazzo Mezzanotte a Milano, è intervenuto su Sia, dichiarando “abbiamo incrementato in modo significativo la nostra quota, prossima all’85 per cento”. “È un’azienda formidabile e strategica per il Paese quindi dobbiamo assicurarci che continui a performare e che sia ancora più grande e importante per il futuro” ha proseguito Tononi. A chi gli ha chiesto se ci sia l’intenzione di espanderla all’estero, Tononi ha risposto: “Queste sono considerazioni che affronteremo più avanti, stiamo dando particolare attenzione perché è un asset strategico per il Paese”.(Rem)