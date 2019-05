Sblocca cantieri: Salvini, emendamento Lega sospende per due anni Codice appalti

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha precisato ai giornalisti che "agli appalti applicheremmo la direttiva europea, non la direttiva Salvini". Così il vicepremier nel corso della conferenza stampa dopo il question time al Senato dove ha annunciato il nuovo emendamento della Lega allo Sblocca cantieri che chiede la sospensione per due anni del Codice degli appalti. Una novità frutto dell'iniziativa legislativa del gruppo del Carroccio di palazzo Madama che Salvini non ha comunicato al presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel loro colloquio di ieri poiché "è una proposta di oggi" sulla quale con i Cinque stelle "comincerà un confronto". (Rin)