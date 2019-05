Grecia: ministro Giustizia apre a opposizione per concordare nomine a Corte suprema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia greco, Mihalis Kalogirou, ha ribadito oggi che il governo cercherà di trovare un accordo con l’opposizione per le nomine del presidente e del capo procuratore della Corte suprema di Atene, i cui mandati scadono a giugno. Lo riferisce il quotidiano di Atene “Kathimerini”. In seguito alle critiche dell’opposizione, sulla decisione dell’esecutivo di indire per il 7 luglio le elezioni anticipate, in modo da potere effettuare le nomine, Kalogirou ha inviato una lettera al leader di Nuova democrazia (Nd), Kyriakos Mitsotakis, chiarendo che “sebbene non ci siano impedimenti costituzionali o legali nel completare il processo in corso”, il governo lavorerà con il partito conservatore sulla questione. (segue) (Gra)