Grecia: ministro Giustizia apre a opposizione per concordare nomine a Corte suprema (4)

- Il portavoce del governo, Dimitris Tzanakopoulos, ha annunciato nei giorni scorsi che le elezioni anticipate in Grecia per il rinnovo del Parlamento di Atene si terranno il prossimo 7 luglio. Tzanakopoulos ha spiegato che il primo ministro greco, Alexis Tsipras, dopo avere consultato il ministro dell’Educazione ha deciso di proporre il 7 luglio come data per la consultazione elettorale, in modo da non incidere sugli esami di ammissione alle università. Il quotidiano di Atene “Kathimerini” ha scritto che l’annuncio da parte del portavoce dell’esecutivo è visto come un “tentativo” per prendere tempo rispetto alla nomina del presidente del Consiglio di Stato e il procuratore capo della Corte suprema greca, i cui mandati scadranno il prossimo 30 giugno per limiti di età. (segue) (Gra)