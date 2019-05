Bologna: al via dal 6 giugno la nuova edizione di R2B Smau

- La prossima edizione di R2B Smau Bologna, in programma il 6 e 7 giugno al padiglione 33 di Bologna Fiere, sarà dedicata a Intelligenza artificiale, Big data e alle loro applicazioni industriali attraverso la presentazione di best case internazionali e locali. Un programma di convegni, workshop e relatori internazionali avranno il compito di presentare le opportunità, le trasformazioni e le migliori applicazioni nei settori industriali di punta, insieme ai nuovi percorsi formativi in un territorio che ha scelto big data e intelligenza artificiale come driver di crescita sostenibile basata su un'occupazione di qualità. Nelle 10 sale e arene del padiglione 33 si parlerà, hanno fatto sapere gli organizzatori dell'evento, di collaborazione tra mondo accademico e imprese e presentare i principali investimenti regionali nelle infrastrutture di ricerca e le politiche europee a sostegno delle imprese. Si parlerà anche di innovazione sociale, un ambito in cui l’adozione delle nuove tecnologie sta generando progetti di grande impatto sui cittadini e sul territorio e di trasformazione digitale nella Pa, con le conseguenti rivoluzioni, nel rapporto tra istituzioni e cittadini. Verranno, inoltre, presentati best case nazionali di applicazioni industriali di intelligenza artificiale da parte di grandi imprese del territorio in vari settori produttivi, come ad esempio Sacmi, Ima group, Bonfiglioli e Chiesi Farmaceutici e, infine, un’importante sezione sarà dedicata all’impatto che l’intelligenza artificiale avrà sulle competenze, sull’organizzazione del lavoro e sui sistemi formativi. (segue) (Ren)