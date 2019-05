Bologna: al via dal 6 giugno la nuova edizione di R2B Smau (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Emilia Romagna, a partire dal 2015, ha iniziato a mettere in campo una molteplicità di azioni rivolte a incentivare, sostenere e sviluppare la transizione verso l’economia dei dati. L’esito di tali attività e le esperienza delle aziende nazionali e internazionali su questi temi sarà al centro del programma di convegni e workshop di R2B, l’evento promosso dalla Regione Emilia Romagna e BolognaFiere, in collaborazione con Art-Er, la nuova società regionale per l’innovazione e l’attrattività del territorio, nata dalla fusione di Aster e Ervet. A dare il via alla due giorni il convegno di apertura “Intelligenza artificiale e Big data: Nuovi fattori produttivi per l’Innovazione” giovedì 6 giugno alle 10 in cui si parlerà di investimenti e piani d’azione per l’Intelligenza artificiale e i Big data e di competenze e infrastrutture internazionali. Nei due giorni si terrà anche il primo Hackathon lanciato dalla Regione Emilia Romagna e da Atr-Er, sulla mobilità sostenibile con un premio in palio di 5mila euro: una sfida tra sviluppatori ed esperti da tutta Italia ad elaborare app e web app intelligenti per ottimizzare i percorsi urbani ed extraurbani per i cittadini della regione. (Ren)