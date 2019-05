Italia-Nord Macedonia: ministro Moavero riceve omologo e vicepremier, sostegno ad avvio negoziati Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi ha ricevuto oggi alla Farnesina il vicepremier e ministro per gli Affari europei macedone Bujar Osmani e il ministro degli Esteri Nikola Dimitrov. Secondo quanto annunciato da Osmani tramite il suo profilo Twitter ufficiale, l'Italia valuta con favore il rapporto della Commissione Ue sui progressi nelle riforme da parte del governo di Skopje e esprime "forte sostegno per l'avvio dei negoziati di adesione con la Macedonia del Nord", in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 giugno dove gli Stati membri sono chiamati a pronunciarsi su questa decisione. La Commissione europea ha raccomandato ieri al Consiglio europeo l'apertura dei negoziati di adesione per la Macedonia del Nord e l'Albania. (Res)