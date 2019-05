Infrastrutture: Musolino (Autorità portuale Adriatico settentrionale), interessante proposta F2i per Multi Service

- In merito alla possibile entrata del fondo F2I, attraverso il gruppo Porto di Carrara, nella compagine societaria di Multi Service, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Pino Musolino ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma: “Abbiamo seguito con attenzione negli ultimi mesi le fasi preliminari dell’operazione, che dimostra l’attrattività degli scali portuali di Venezia e di Chioggia. Si tratta di un’ottima opportunità per lo sviluppo del settore delle rinfuse solide che vanta già numeri importanti a Venezia – grazie alle oltre 7,3 milioni di tonnellate movimentate nel 2018 in crescita del 7,8 per cento rispetto all’anno precedente – e player eccezionali come Multi Service. E’ evidente che l’eventuale rafforzamento del comparto potrebbe favorire la crescita occupazionale e un ulteriore aumento della competitività del sistema portuale veneto. Per quanto di competenza, esamineremo ora attentamente i dettagli della proposta di F2I, che si prefigura come molto interessante”. (Rin)