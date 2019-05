Sicurezza: Salvini, nessun problema con Mattarella su decreto bis, pronto per Cdm

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha escluso di essere a conoscenza di cosa si siano detti Mattarella e Conte. "Non ne ho idea - ha detto ai cronisti in conferenza stampa da palazzo Madama -. Io l'ho visto la settimana scorsa, lo rivedrò sabato al ricevimento al Quirinale. Non ho problemi da sottolineare. In qualunque occasione, in questo quasi anno di governo, il presidente Mattarella abbia avuto necessità di chiedere chiarimenti, ci siamo sentiti e visti in tempo zero", ha assicurato il vicepremier. "Non ci sono problemi fortunatamente in questo momento. Il decreto Sicurezza bis, se è questo il tema, - ha aggiunto - è pronto. Aspetto solo che, piattaforma Rousseau permettendo, ci sia un Consiglio dei ministri".(Rin)