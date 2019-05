Albania-Ue: parlamentare tedesco Wadephul, paese non ha soddisfatto criteri prestabiliti

- Il vice presidente del gruppo parlamentare tedesco della coalizione di maggioranza Cdu/Csu, Johann David Wadephul, ha criticato il rapporto della Commissione europea in cui si raccomanda l'avvio dei negoziati di adesione all'Ue dell'Albania. "Un'analisi iniziale mostra che l'Albania finora non è riuscita a soddisfare nessuna delle condizioni per l'apertura dei negoziati di adesione, prestabilite dai ministri degli Esteri dell'Ue il 26 giugno 2018", sostiene Wadephul in una dichiarazione rilasciata a Berlino e diffusa sui media di Tirana. A parere del parlamentare tedesco, "non esiste ancora un sistema giudiziario funzionante. Né la Corte costituzionale né la Corte suprema funzionano. Né l'Autorità anticorruzione né la sua autorità subordinata Nbi (l'Agenzia nazionale di investigazione n.d.r.) sono state istituite", sottolinea Wadephul. (segue) (Alt)