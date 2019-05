Albania-Ue: parlamentare tedesco Wadephul, paese non ha soddisfatto criteri prestabiliti (2)

- Secondo il rappresentante del centro destra tedesco "nella lotta alla corruzione, vi sono progressi ai livelli inferiori e medi. Ma ci sono pochissimi casi di corruzione a livello superiore e certamente nessuna condanna. Allo stesso modo, gli sforzi per combattere la criminalità organizzata, sono deboli", sostiene il parlamentare tedesco, aggiungendo che "la nuova legge elettorale richiesta dai ministri degli Esteri non è ancora stata decisa". Alla luce di questi fatti, a suo parere "l'Albania ha bisogno di più tempo per prepararsi ai negoziati di adesione". Il vice capo gruppo parlamentare del Cdu/Csu ha poi precisato che "il Bundestag (parlamento federale) tedesco non sarà in grado di decidere l'apertura dei negoziati di adesione fino alla fine di settembre - come concordato con i colleghi del gruppo parlamentare dei socialdemocratici del Spd". (segue) (Alt)