Albania-Ue: parlamentare tedesco Wadephul, paese non ha soddisfatto criteri prestabiliti (3)

- La posizione di Wadephul, è del tutto opposta a quella del sottosegretario agli Affari europei Michael Roth, il quale la scorsa settimana si è rivolto al Bundestag per sollecitare una decisione entro il prossimo giugno sull'Albania e la Macedonia del Nord. Secondo il governo tedesco, entrambi i paesi, avrebbero fatto progressi nell'adattare la loro legislazione a quella comunitaria nel raggiungere risultati tangibili. "Nel caso dell'Albania vorrei sottolineare in particolare la riforma giudiziaria che non ha precedenti. Il processo di rivalutazione dei magistrati, ha coinvolto oltre 100 giudici e procuratori", ha scritto Roth, osservando che anche la Corte costituzionale, bloccata proprio a seguito della rivalutazione dei suoi nove membri, di cui solo uno è riuscito a superare il processo "dovrebbe ritornare ad essere operativa, nella seconda metà di quest'anno". Il sottosegretario tedesco agli Affari europei, ha poi precisato che "l'avvio dei negoziati, non riguarda l'automatica adesione, ma rappresenta la prima fase di un processo che richiederà alcuni anni per poter essere concluso". (segue) (Alt)