Albania-Ue: parlamentare tedesco Wadephul, paese non ha soddisfatto criteri prestabiliti (4)

- Nella lettera al Bundestag, Roth ha sottolineato inoltre che l'avvio dei negoziati di adesione "offre migliori garanzie per l'impegno alla realizzazione delle riforme e il loro avanzamento in modo credibile e sostenibile. Ciò è anche nell'interesse del nostro paese", scrive il rappresentante del governo, mettendo in rilievo un altro aspetto sulla necessità di sostenere il progresso dell'Albania e della Macedonia del Nord nel percorso di adesione. "Un rinvio della decisione da parte dei paesi membri, rischierebbe di favorire sviluppi non positivi nella regione, quale la sua instabilità e una maggiore presenza di altri attori quali la Russia, la Cina e la Turchia. Le sostanziali riforme intraprese dall'Albania e dalla Macedonia del Nord, e i nostri interessi geostrategici, parlano a favore dell'avvio dei negoziati di adesione all'Ue con tutti e due i paesi, il prossimo giugno", ha sottolineato Roth nella sua lettera al Bundestag. (segue) (Alt)