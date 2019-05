Albania-Ue: parlamentare tedesco Wadephul, paese non ha soddisfatto criteri prestabiliti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il vice presidente del gruppo Cdu/Csu "il paese dovrebbe compiere ogni sforzo per migliorare le condizioni per una decisione positiva dell'Ue a settembre. Ciò include un autentico dialogo tra governo e opposizione per superare la crisi politica. Il gruppo parlamentare Cdu/Csu è ancora pronto ad aiutare. Tuttavia, entrambe le parti devono essere preparate a tale dialogo senza condizioni preliminari. Nessun argomento può essere escluso fin dall'inizio", ha sottolineato Wadephul. Quest'ultimo, insieme al suo collega della Csu Christian Schmidt, si è offerto la scorsa settimana come mediatore per la soluzione della crisi, che da alcuni mesi vede l'opposizione di centro destra guidata da Lulzim Basha, fuori dal Parlamento, guidando le proteste di piazza per chiedere le dimissioni del premier di centro sinistra Edi Rama e l'istituzione di un governo transitorio che preparare elezioni anticipate. (segue) (Alt)