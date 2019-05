Albania-Ue: parlamentare tedesco Wadephul, paese non ha soddisfatto criteri prestabiliti (6)

- Ma il sottosegretario Roth invece, ha un altro punto di vista sugli sviluppi in Albania. "In apparenza, la situazione sembra complicata. Ciò è dovuto al fatto che l'opposizione riesce sempre a produrre immagini drammatiche, invece che misurarsi in modo costruttivo con il governo nel contesto di una competizione di idee in parlamento, attualmente da essa boicottato", ha scritto due giorni fa Roth in un articolo pubblicato sui media tedeschi. A suo parere "questa politica irresponsabile e ostruzionista, non dovrebbe offuscare, quanto il paese sia riuscito a raggiungere", ha scritto Roth, sottolineando che "l'Albania, ed anche la Macedonia del Nord, ha fatto i propri compiti, e adesso spetta all'Ue di tenere fede alla propria promessa". (Alt)