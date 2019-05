Egitto: ministero del Turismo sarà sponsor della Coppa d’Africa 2019

- Il ministero del Turismo egiziano ha firmato oggi un contratto con la Confederazione del calcio africano (Caf) come sponsor della Coppa delle nazioni africane 2019. L'Egitto, infatti, ospiterà la 32ma edizione della Coppa d'Africa che inizierà il 21 giugno prossimo. Il ministro Rania al Mashat ha sottolineato l'importanza dell’evento sportivo che, peraltro, l’Egitto ha già avuto modo di ospitare nel 2006. "Questo riflette la fiducia del mondo nella capacità dell'Egitto di ospitare e organizzare grandi eventi e coincide con la presidenza egiziana dell'Unione africana nel 2019", ha affermato la Mashat. In base al contratto, l'Egitto avrà il diritto di utilizzare le immagini dei calciatori per promuovere le destinazioni archeologiche del paese delle piramidi su diverse piattaforme di promozione. (Cae)