Cultura: 700 persone allo spettacolo dialettale 'I Legnanesi' per la Festa della Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande successo ed entusiasmo per lo spettacolo teatrale della compagnia dialettale de 'I Legnanesi' che si è svolto in piazza Città di Lombardia in occasione della 'Festa della Lombardia'. Come ogni anno la celebrazione prevede la consegna dei premi ‘Rosa Camuna’ ai cittadini e alle associazioni di volontariato che si sono particolarmente contraddistinti per il loro impegno, la dedizione, l'operosità, la creatività, il coraggio, la generosità e l'ingegno, contribuendo così allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia. Oltre 700 persone - fa sapere un comunicato stampa di Regione Lombardia - hanno potuto assistere allo spettacolo dello storico quartetto che proprio quest'anno festeggia i 70 anni di attività. La compagnia è stata, infatti, fondata a Legnano (Milano) nel 1949 da Felice Musazzi e Tony Barlocco e attualmente risulta essere una tra le compagnie più longeve e famose del panorama teatrale italiano. Nei loro spettacoli gli attori propongono al pubblico figure satiriche della tipica corte lombarda all'interno della quale ruotano le vicende della famiglia Colombo formata dalla Teresa, donna di cortile interpretata un tempo da Felice Musazzi e poi da Antonio Provasio, la Mabilia, la figlia maggiorenne e da sempre 'zitella', portata sul palcoscenico prima da Tony Barlocco e poi da Enrico Dalceri, e il Giovanni, il marito di Teresa, interpretato originariamente da Luigi Cavalleri, poi da Lucio Pesci, in seguito da Carletto Oldrini (1961-1973), da Livio Barlocco (1974-1978) e infine dal 1978 da Luigi Campisi. I testi degli spettacoli erano firmati originariamente da Felice Musazzi che ne curava anche la regia, dal 2018 sono firmati da Antonio Provasio. Attualmente la compagnia è in tour nei teatri italiani con lo spettacolo "70 anni di risate". I festeggiamenti per la 'Festa della Lombardia' (istituita nel 2013 per ricordare la giornata in cui è avvenuta la Battaglia di Legnano, il 29 maggio 1176) si concluderanno questa sera alle 20.30 all'auditorium Giovanni Testori di piazza Città di Lombardia con un concerto dell'orchestra de 'I pomeriggi musicali', diretta da Vanni Moretti che suonerà tra l'altro musiche di Mozart e Beethoven. (com)