Russia: Putin, eventuale monopolista intelligenza artificiale governerebbe il pianeta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un paese che dovesse riuscire a ottenere il monopolio nel campo dell'intelligenza artificiale diventerebbe il governante del mondo. È quanto affermato dal presidente russo, Vladimir Putin, in un incontro sullo sviluppo della tecnologia del settore. "Se qualcuno riuscirà garantirsi un monopolio nel campo dell'intelligenza artificiale, le conseguenze sono chiare per tutti noi: diventerà il padrone del mondo", ha dichiarato il capo dello Stato russo, secondo cui molti paesi sviluppati hanno già adottato i loro piani d'azione per lo sviluppo di tali tecnologie. Oggi Putin ha visitato l’istituto di programmazione Shkola21, familiarizzando con le infrastrutture e tenendo un incontro sullo sviluppo delle tecnologie nel campo dell'intelligenza artificiale. L'istituto di formazione è frutto di un'iniziativa di Sberbank sulla formazione di specialisti di livello mondiale nel campo della tecnologia dell'informazione. Attualmente accoglie 940 studenti. L'istituto è stato creato nel 2018 in collaborazione con la scuola francese di programmazione Ecole 42.(Rum)