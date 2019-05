Europee: Zingaretti, nessun trionfalismo, ma c'è miglioramento

- "Le Europee per il Pd hanno portato un non travolgente, ma sensibile aumento, dopo le drammatiche percentuali del 4 marzo. Nessun trionfalismo, ma valgono poco i ragionamenti sul numero complessivi di voti, visto il minor numero di elettori complessivi". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti durante la direzione dem. "Non mi addentro in paralleli calcistici, - ha aggiunto Zingaretti - perché preferisco il linguaggio della politica. Abbiamo sconfitto il rischio di un avvolgimento in una crisi senza fondo che alcuni fuori di noi auspicavano". (Rin)