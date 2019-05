Balcani: commissario Ue Hahn, paesi regione ancora lontani da adesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I paesi dei Balcani che hanno chiesto di entrare nell'Ue sono “ancora troppo lontani dall'adesione e i progressi in tal senso sono eterogenei”. Pertanto, “non so dire in che anno” gli Stati balcanici potranno aderire all'Ue. È quanto affermato in un'intervista rilasciata oggi al quotidiano tedesco “Handelsblatt” dal commissario europeo per l'Allargamento e la politica di vicinato, Johannes Hahn. Nella giornata in cui la Commissione europea ha raccomandato agli Stati membri dell'Ue di avviare i negoziati sull'adesione di Albania e Macedonia del Nord, Hahn ha osservato come i paesi dei Balcani che compiranno “gli sforzi maggiori saranno i primi a soddisfare i criteri per l'adesione” all'Ue. Secondo il commissario europeo per l'Allargamento e la politica di vicinato è, quindi, “importante” che per l'adesione all'Ue vi sia “una prospettiva di contributo da parte di tutti i sei paesi dei Balcani”: Serbia, Bosnia-Erzegovina, Albania, Kosovo, Macedonia del Nord e Montenegro. (Geb)