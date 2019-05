Kosovo: terminata manifestazione a Mitrovica, per leader Lista serba "necessario restare uniti" (3)

- Le unità speciali della polizia di Pristina hanno compiuto ieri mattina numerosi arresti, fra cui 11 agenti della polizia kosovara, tutti di etnia serba. Nel corso delle operazioni sono stati registrati anche dei feriti, fra cui 5 poliziotti e almeno 6 civili che avevano innalzato delle barricate a Zubin Potok per non far passare gli agenti. Sono stati arrestati anche due impiegati della missione delle Nazioni Unite in Kosovo (Unmik), di cui uno, il cittadino russo Mikhail Krasnoshchekov, è stato rilasciato. Lo stesso Krasnoshchekov è rimasto ferito nel corso dell'azione e trasportato per cure urgenti all'ospedale di Mitrovica. La procura kosovara ha fatto sapere che non sono stati arrestati tutti coloro per cui è stato spiccato un mandato, e che dunque le operazioni continueranno nell'ambito di un'inchiesta anticorruzione. (segue) (Seb)