Kosovo: operazione polizia nel nord, liberato dipendente serbo dell'Unmik (2)

- Il Comitato investigativo della Federazione Russa ha avviato un'indagine preliminare sull'incidente che ha coinvolto Mikhail Krasnoshchekov, membro della missione delle Nazioni Unite in Kosovo. "È iniziata un'indagine sull'incidente che ha coinvolto un cittadino russo, Mikhail Krasnoshchekov, membro della missione Onu in Kosovo", ha dichiarato la portavoce del Comitato investigativo, Svetlana Petrenko. "La verifica preliminare è necessaria per un'indagine approfondita di tutte le circostanze dell'incidente e ai fini di una valutazione legale degli atti illeciti commessi contro il cittadino russo. Sulla base dei risultati dell'audit, verrà presa una decisione in conformità con la competenza del comitato investigativo", si legge in un comunicato diffuso sul sito istituzionale. "Il Comitato investigativo della Federazione Russa ha tutte le basi giuridiche previste sia dalle norme del diritto internazionale che nazionale per l'organizzazione di misure procedurali in relazione all'applicazione di influenza illegale su un cittadino che ha l'immunità diplomatica", prosegue il comunicato. (segue) (Kop)