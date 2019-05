Kosovo: premier Haradinaj, nessuna intenzione di abolire dazi su import da Serbia (2)

- Secondo quanto evidenziato nel rapporto annuale della Commissione Ue, il Kosovo ha compiuto progressi nell'attuazione di alcune importanti riforme connesse all'Unione europea, in particolare per quanto riguarda il miglioramento del quadro giuridico nei settori dello Stato di diritto e della pubblica amministrazione, ma deve migliorare la sua capacità amministrativa e il suo coordinamento, tra tutti settori, per garantire l'effettiva attuazione dell'acquis. Tuttavia, una serie di misure e decisioni ad hoc non erano in linea con quanto dichiarato dagli obiettivi di riforma del governo e le dimensioni eccessive del governo, compresi ulteriori aumenti nel numero di vice ministri, ha continuato a incidere sulla sua credibilità ed efficacia. Si sono registrati progressi limitati nell'affrontare i risultati delle missioni di osservazione elettorale dell'Ue e le raccomandazioni riguardanti le elezioni parlamentari e municipali tenute nel 2017. La situazione nel nord del Kosovo rimane particolarmente impegnativa. (segue) (Kop)