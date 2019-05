Kosovo: premier Haradinaj, nessuna intenzione di abolire dazi su import da Serbia (3)

- Per quanto riguarda la riforma della pubblica amministrazione, rileva la Commissione, alcuni progressi sono stati compiuti nel complesso, tuttavia sono necessari sforzi seri per affrontare il problema dell'influenza politica sul reclutamento di alti funzionari pubblici. Ci sono stati buoni progressi con l'adozione del pacchetto di leggi sul funzionamento e sull'organizzazione della pubblica amministrazione, sui funzionari pubblici e sugli stipendi. Il sistema giudiziario del Kosovo è in una fase iniziale: alcuni progressi sono stati raggiunti ma è ancora vulnerabile a un'indebita influenza politica. L'amministrazione della giustizia rimane lenta e inefficiente e le istituzioni dello stato di diritto hanno bisogno di sforzi sostenuti. Il Kosovo è in una fase iniziale nella lotta alla corruzione e la corruzione è diffusa e rimane un problema di preoccupazione. Il Kosovo è in una fase iniziale della lotta contro il crimine organizzato: alcuni progressi sono stati fatti in particolare attraverso significative riforme legislative nello stato di diritto, tuttavia, sono stati fatti pochi progressi nella confisca di beni e ci sono ancora poche indagini finanziarie e condanne definitive. (segue) (Kop)