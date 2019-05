Kosovo: premier Haradinaj, nessuna intenzione di abolire dazi su import da Serbia (5)

- Secondo la Commissione europea, il Kosovo deve compiere ulteriori sforzi sostanziali per stabilire un ambiente favorevole alla conclusione di un accordo giuridicamente vincolante con la Serbia che è urgente e fondamentale affinché Kosovo e Serbia possano avanzare nei rispettivi percorsi europei. Le autorità hanno compiuto progressi nella gestione della migrazione regolare e irregolare e questi sforzi dovrebbero essere continuati. In questo contesto, il Kosovo deve istituire un meccanismo di rimpatrio per migranti irregolari in linea con le norme e le pratiche dell'Ue. Il Kosovo è in una fase iniziale e ha compiuto alcuni progressi nello sviluppo di un'economia di mercato funzionante. La crescita economica è stata robusta, ma la difficile situazione del mercato del lavoro rimane una preoccupazione. (segue) (Kop)