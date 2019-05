Serbia-Kosovo: controreplica presidente serbo a portavoce Kfor, tutto è chiaro dopo sue dichiarazioni (4)

- "Noi abbiamo ottenuto delle informazioni su questo (l'operazione di arresti) intorno al 15 maggio, e io sono uscito in pubblico il 17 maggio con questa informazione e la richiesta che non lo facciano", ha detto ieri Vucic. "Invito il portavoce di Kfor a dire a chi è stato comunicato. Ieri il comandante della Kfor non ha voluto contattare neppure il capo dei Stato maggiore della Serbia, e allora neanche noi poi abbiamo voluto farci sentire. Si sono sentiti appena alle 11 e 30 quando abbiamo avvertito dei fatti. Mentre c'era la parte più difficile, non ci sono stati contatti", ha detto ancora Vucic. (Seb)