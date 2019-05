I fatti del giorno - Balcani

- Kosovo: operazione polizia nel nord, liberato dipendente serbo dell'Unmik - Il dipendente serbo kosovaro della missione Onu in Kosovo (Unmik), arrestato insieme ad un altro lavoratore russo nel corso dell'operazione di polizia dei giorni scorsi da parte delle forze speciali kosovare, è stato liberato ed è attualmente in ospedale per trattamenti alle ferite subite. Lo riferisce il portale d'informazione "Indeksonline" citando fonti interne all'Unmik. Secondo quanto rivelato in precedenza dal quotidiano "Klan Kosova", il serbo kosovaro che lavora per l'Unmik sarebbe Dejan Tinovic, interprete dell'altro dipendente della missione Onu arrestato e poi liberato dopo l'operazione, il russo Mihajl Aleksandrevic Krasnoshchenkov. La stampa di Pristina riferisce che altri sei civili serbi sono stati liberati dopo essere stati fermati e interrogati dalla Procura kosovara. (segue) (Res)