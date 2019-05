Serbia-Slovacchia: premier Pellegrini, Bratislava ferma nel non riconoscere indipendenza Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovacchia resta ferma nel non riconoscere il Kosovo come Stato indipendente: lo ha detto oggi il premier slovacco Peter Pellegrini nel corso del suo incontro con il presidente serbo, Aleksandar Vucic, avvenuto a Belgrado. Secondo una nota della presidenza serba della Repubblica, Pellegrini ha inoltre ribadito il sostegno di Bratislava al percorso europeo della Serbia. "L'Unione deve offrire una prospettiva concreta alla Serbia", ha detto Pellegrini. I due interlocutori hanno concordato sul fatto che i rapporti fra Serbia e Slovacchia sono eccellenti e senza questioni aperte. Lo scambio commerciale, hanno proseguito, è elevato ma esiste spazio per un ulteriore sviluppo. Vucic ha ringraziato Pellegrini per il sostegno della Slovacchia al percorso europeo della Serbia, come pure per la posizione di principio secondo cui non riconosce l'indipendenza del Kosovo. (Seb)