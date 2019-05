Lombardia: 45 per cento di under-35 iscritti a Cisl pronto a impegnarsi in prima persona

- Giovani, veloci, in movimento. Ma con un gran bisogno di certezze, per costruirsi un futuro, e una discreta voglia di impegnarsi, anche in prima persona, per migliorare diritti e tutele proprie e dei colleghi. È la fotografia dei giovani iscritti alla Cisl Lombardia, scattata da una ricerca condotta nei mesi scorsi da Euromedia research su un campione di 500 ragazzi e ragazze tra i 18 e i 35 anni. Complessivamente sono ben 58.009, in crescita del 4,08 per cento rispetto al 2017, gli under35 iscritti alla Cisl Lombardia che ha chiuso il tesseramento 2018 in crescita rispetto all'anno precedente, con 745.148 iscritti (+0,8 per cento ), e in particolare con un aumento del 2,2 per cento dei lavoratori attivi. In calo dell'1,3 per cento , invece, gli iscritti pensionati, che si attestano sulle 322.292 tessere. A dispetto della rivoluzione 4.0, dall'indagine emerge che le motivazioni per cui i giovani si rivolgono al sindacato sono le stesse che più di 70 anni fa ne hanno determinato la nascita: il 28 per cento si è infatti iscritto per il desiderio di migliorare, insieme ai suoi colleghi e a tutti gli altri lavoratori, i diritti, le tutele e il salario sul lavoro; il 27,4 per cento perché "meglio essere iscritti a un sindacato, nel caso in cui ne avessi bisogno". (segue) (Com)