Lombardia: 45 per cento di under-35 iscritti a Cisl pronto a impegnarsi in prima persona (2)

- Nella scelta della "sigla" pesa poi molto l'esperienza concreta: il 39 per cento ha scelto la Cisl perché un parente o amico lo ha indirizzato, mentre il 30,4 per cento per la conoscenza e la fiducia nel delegato Cisl sul luogo di lavoro. Quanto al luogo comune che il sindacato possa essere considerato una roccaforte per la difesa dei diritti acquisiti, dalla ricerca emerge che in realtà per i giovani non è così: oltre il 58 per cento ritiene che la Cisl si occupa in ugual maniera di giovani lavoratori, over40, pensionati e disoccupati. "I risultati della ricerca ancora una volta sfatano il luogo comune che giovani e sindacato siano due mondi che non entrano in contatto – commenta il segretario generale della Cisl Lombardia, Ugo Duci -. Certamente il sindacato molto può e deve ancora fare per essere al passo coi cambiamenti e quindi dare risposte sempre più efficaci alle richieste dei propri iscritti, proprio a partire dai giovani, la linfa della nostra azione futura". "Per questo – aggiunge – da oggi diamo il via al "Laboratori giovani", un'assemblea plenaria composta da 48 giovani sindacalisti e operatori delle associazioni e dei servizi che avrà il compito di presentare agli organismi dirigenti analisi, proposte e progetti sui temi del mercato del lavoro, dell'impresa 4.0 e delle nuove professioni, della previdenza e del welfare, della comunicazione e dei social media". (segue) (Com)