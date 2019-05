Lombardia: 45 per cento di under-35 iscritti a Cisl pronto a impegnarsi in prima persona (3)

- I giovani iscritti alla Cisl Lombardia sembrano avere le idee molto chiare su cosa deve essere fatto: il 33,4 per cento del campione chiede di rivendicare dallo Stato politiche economiche e sociali e servizi pubblici che aiutino concretamente i giovani ad avere un lavoro, trovare un'abitazione, accedere a un mutuo, farsi una famiglia, avere dei figli; il 26,4 per cento di impegnarsi per abolire ogni forma di lavoro precario e assicurare ai giovani un lavoro sicuro e che duri nel tempo. Solo il 10 per cento si preoccupa della futura pensione e di eventuali battaglie per creare le condizioni che garantiscano a tutti i giovani un lavoro, anche non a tempo indeterminato, ma per tutti. E per raggiungere questi obiettivi sono anche disposti a impegnarsi in prima persona: al 20,4 per cento piacerebbe fare il delegato sindacale nel suo luogo di lavoro, il 16 per cento diventare operatore sindacale presso la Cisl, mentre l'8,6 per cento aspira a incarichi dirigenziali a tempo pieno. (Com)