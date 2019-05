Rai: Lega, con Gad Lerner nessun cambiamento

- I parlamentari della Lega membri della commissione di Vigilanza Rai, Paolo Tiramani, Massimiliano Capitanio, Simona Pergreffi, Dimitri Coin, Igor Iezzi, Giorgio Maria Bergesio e Umberto Fusco, in una nota, evidenziano: "Stupisce che l'amministratore delegato Salini e Rai Tre abbiano deciso di spendere un sacco di soldi per riportare un film già visto in tv. Gad Lerner ha dimostrato anche in queste ore di non avere nulla di nuovo da dire e soprattutto di preferire la politica faziosa al giornalismo. Con lui di certo il cambiamento non approda in Rai". Quindi, i parlamentari proseguono: "Speriamo non siano vere le voci relative alla spesa di 800 mila euro per cinque puntate, di cui oltre 250 mila euro per Gad Lerner e il suo staff. Vogliamo vederci chiaro e per questo abbiamo presentato una interrogazione in Vigilanza".(Com)