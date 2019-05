Governo: Sibilia su dimissioni Rixi, caso risolto in meno di un'ora grazie a trasparenza M5s

- Il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia, del Movimento cinque stelle, scrive su Facebook che "un viceministro del governo (parte Lega) è stato condannato (in primo grado) per peculato a 3 anni e 5 mesi. Nel giro di 15 minuti ha presentato le dimissioni. Il presidente Conte le sta accettando. Meno di un'ora, il caso si chiude e si va avanti nel lavoro. Questo accade grazie alla chiarezza del contratto ideato e proposto da Luigi Di Maio. Contratto che è alla base di qualsiasi azione del governo Conte. Forse questo non porterà un voto in più al Movimento cinque stelle, giustamente", continua l'esponente dell'esecutivo, "ma chi si affanna a scavare la fossa al Movimento cique stelle non può che fare i conti con i grandi passi in avanti che questa forza politica ha permesso di far fare alla politica e all'Italia dal punto di vista etico e morale. Grazie a questa trasparenza, voluta con forza da noi perché spinta da milioni di cittadini che ci hanno votato, tutti gli italiani possano essere fieri ed orgogliosi di avere un governo serio e leale nei loro confronti. Ricordo", conclude Sibilia, "altri episodi analoghi nei governi passati che richiedevano altri tempi di decisione, altri risultati, altre polemiche e altri imbarazzi. E, a questo punto, bisogna anche essere grati al ministro Toninelli che dovrà portare avanti un ministero complicatissimo con la squadra falcidiata".(Rin)