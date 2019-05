Roma: Grancio (demA), a rischio qualità servizio mense, bando va annullato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora un pasticcio dell’amministrazione Raggi che questa volta mette a repentaglio la qualità del servizio di refezione scolastica e la continuità dell’attività lavorativa per alcune centinaia di lavoratori delle mense". Lo dichiara in una nota Cristina Grancio, capogruppo del Misto in Assemblea capitolina ed esponente di demA, in merito alla protesta in corso dei lavoratori delle mense scolastiche. "L’unica soluzione possibile - prosegue Grancio - è oggi l’annullamento in autotutela di un bando concepito con parametri non idonei, che potrebbero determinare un peggioramento qualitativo sensibile del cibo fornito ai bambini, ed ancora una volta approvato senza una preventiva consultazione con le organizzazioni sindacali e dell’utenza. Esprimo quindi la mia piena solidarietà con le organizzazioni sindacali per la protesta di oggi ed invito la sindaca Raggi e l'assessora Baldassarre a riaprire immediatamente il confronto".(Com)