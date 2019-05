Roma: Astorre (Pd) su mense, tagliare risorse scuole infanzia sarebbe vergogna nazionale, Raggi si fermi

- "Non è vero, sono sicuro che la giunta Raggi smentirà, sarebbe fuori dal mondo. Non è immaginabile che Roma Capitale possa aver messo in atto una spietata 'spending review' sui pasti dei bambini nei nidi e negli asili comunali. Tagliare le risorse per le scuole dell'infanzia di Roma sarebbe una vergogna nazionale". Così il segretario del Pd Lazio, Bruno Astorre, in Senato a chi gli chiedeva del caso delle mense comunali e delle proteste della Multiservizi, la società che, tra gli altri, eroga servizi nelle scuole di Roma Capitale. "La Raggi si fermi - prosegue Astorre -, non faccia esplodere la Capitale e migliaia di famiglie che per i loro figli hanno diritto a servizi in cui devono essere garantiti gli standard minimi di qualità dei pasti così come previsto dalle leggi italiane e dalle direttive internazionali. Inoltre, mettere in strada centinaia di lavoratori della Multiservizi – ha concluso Astorre – sarebbe una scelta grave che provocherebbe una ferita senza precedenti alla città". (Com)