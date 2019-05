Serbia: presidente Vuic riceve capo missione Osce Orizio, al centro processo riforme e media

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha ricevuto oggi a Belgrado il capo della missione dell'Organizzazione per la cooperazione e la sicurezza in Europa (Osce), Andrea Orizio. Secondo una nota della presidenza serba, al centro del colloquio è stata la partecipazione dell'Osce nel processo di riforma della Serbia, in particolare nel campo dei diritti civili e nel settore giudiziario. Al centro della riunione è stata inoltre la situazione dei media nel paese. Vucic ha ringraziato l'Osce per l'aiuto fornito nell'elaborazione della nuova Strategia nazionale per i media e per la disponibilità a fornire, con consigli ed esempi di buona prassi nella trasparenza riguardo alla proprietà dei media, sostegno per un miglioramento della situazione mediatica in Serbia. (segue) (Seb)